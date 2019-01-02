غزة: الأسير فارس بارود محروم من زيارة عائلته منذ 18 عامًا

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسير فارس أحمد بارود (51 عامًا) من قطاع غزة، من زيارة عائلته للعام الثامن عشر على التوالي.

وقالت الهيئة، إن الأسير بارود هو أحد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاق اوسلو، والذين أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنهم في إطار المفاوضات عام 2013، إذ أنه معتقل منذ العام 1991 ومحكوم بالسّجن المؤبد و35 عامًا.

ولفتت الى أن الأسير بارود يقبع حاليًا في سجن "ريمون" ونُقل لعدة سجون وعُزل لمرات عديدة على مدى سنوات اعتقاله المتواصلة منذ أكثر من 27 عامًا.

وأوضحت الهيئة أن الأسير يعاني من عدّة مشاكل صحية منها "الفُتاق" ومشاكل في الكبد.

وفقدَ الأسير بارود قبل عام والدته (الحاجة أم فارس) التي فقدت بصرها بعد طول انتظار، والتي حرمت لأكثر من 15 عامًا من زيارته.