117 مستوطنًا وضابط مخابرات يقتحمون باحات الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من ضباط الاحتلال، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 39 مستوطنا و67 طالبًا يهوديًا وضابط مخابرات، اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن ثمانية عناصر من شرطة الاحتلال بلباس مدني وبرفقة ثلاثة ضباط إسرائيليين تجولوا داخل المساجد والمصليات بالأقصى.

وتخلل تلك الاقتحامات، محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا بالقرب من باب الرحمة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب الخارجية، وخاصة للنساء.

ووفق دائرة الاوقاف الإسلامية، فإن عدد المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى خلال العام 2018 بلغ 29,801 مستوطنًا، بزيادة ما نسبته حوالي 17% عن العام 2017.