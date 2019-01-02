النقابات المهنية: تعليق للدوام الخميس القادم وإضراب شامل منتصف الشهر

رام الله- وطن: دعا المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى إضراب شامل في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير الجاري، بسبب "عدم استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بالضمان الاجتماعي".

كما دعت النقابات منتسبيها إلى تعليق الدوام يوم الخميس بعد المقبل (10 يناير الجاري)، اعتبارًا من الساعة 12 وحتى الواحدة ظهرًا.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـ وطن، "بناء على توجيهات وتعليمات الرئيس تحاورنا، بعد ماتم الاتفاق مع الحكومة لتشكيل لجان فنية للعمل على تحديث التعديلات للقانون، فوجئنا انه لم يتم دعوة اي جهة او اي نقابة للحوار أو للمشاركة في اللجان الفنية الخاصة بتعديلات القانون، ولم تشكل اي لجنة فنية من قبلنا، وتفاجئنا بتصريحات صادرة عن وزير العمل ومؤسسة الضمان في كثير من القضايا، وبقرارات تصدر ليل نهار من تعين مشرف واقالة مدير واستقالة اعضاء مجلس ادارة حالة تخبط عامة، بالتالي ذهبت النقابات المهنية لمقاطعة القانون واتخاذ هذه الخطوات الاحتجاجية".

وأكد الشلة، أن "قرار مجلس النقابات المهنية واضح وهو الاضراب، كما اننا تركنا الباب مفتوحا لكافة منتسبينا ومنتسبي الهيئات العامة للمشاركة في اي فعاليات على الارض، يوم 9/1 هناك مسيرة للحراك الفلسطيني الموحد ومن يرد ان يشارك فيها لامشكلة لدنيا او مانع".