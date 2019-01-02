زيارة الى بيت الشعب الفلسطيني "المجلس التشريعي الفلسطيني"

وطن: بمجرد سماعي بأن هناك زيارة للمجلس التشريعي تحمست لزيارة مكان له صورة نمطية بأذهان الناس بالعالم.. ولكنه امر مختلف لنا كفلسطينين او على الاقل لي ولاغلب جيلي، حيث بدأ الادراك والوعي السياسي لدينا في ظل انقسام حرمنا من عيش تجربة ديمقراطية تغذي اذهاننا بصورة ايجابية عن مجلس تشريعي.. اما على المستوى الشخصي أول ذكرى لي حول "المجلس التشريعي" تحديدا ك صورة ذهنية كانت عند اعلان نتائج الانتخابات عبر البث المباشر للدورة الثانية والاخيرة في الشهر الاول من عام 2006، ربما ذكرى كهذه قد تعد مبكرة لطفل بالعاشرة من عمره؛ ولكن بالنسبة لي كانت من نوع اخر حيث كنت اترقب مع عائلتي نتائج الانتخابات كون أبي كان مرشح فيها، (لن اقول انه لم يحالفه الحظ لانه لا "حظ" لحق بنا كشعب باكمله بعد هذه التجربة "الديمقراطية" وليس لخلل بالديمقراطية الفلسطينية بل لخطأ منا)، كانت لحظة الانتهاء من اعلان النتائج خيبة امل ومشاعر حزن طفل غير مدرك سوى لمجهود والده قدوته وكل من بذل جهود معه طوال فترة شهور سبقتها، بكيت في فراشي ليلتها بحرقة اذكر غصتها ومرارتها كما اني اعيشها الان على الرغم من مرور ما يقارب الثلاثة عشر عام وهذه هي المرة الاولى حرفيا! التي اتحدث عنها او حتى استذكرها بداخلي. وعلى ما يبدو فأن ما حدث منذ تلك اللحظة وما تبعها اصبح غصة جماعية ما زالت تصيب شعبنا عند ذكر تلك التجربة واثرها على كافة المستويات: السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي..

بالعودة للصورة الذهنية عند تلاوة النتائج رأيت المجلس التشريعي حينها كبير وواسع مهيب له رهبة وقدسية كحلم؛ كنت طفلة، بالطبع لم تكن تلك الصورة التي تخيلتها اثناء ذهابي اليه مع المجموعة فأنا الان اكثر "وعيا وواقعية" بواقعنا الحالي؛ فتوقعت ان بريقه سيكون خفت حزنا على ما حدث له ولنا..

بعد وصولنا للساحة توجهنا اليه وبدأ موظف مرافق لنا من المجلس باعطاءنا معلومات حول المبنى ونحن متجهون خلفه للمدخل: "مدرسة فيصل الحسيني سابقا، وهي مبنى اثري الان..". كانت خيبة الامل الاولى برؤية الباب الخارجي وهو باب زجاجي من المفترض ان يكون كهربائي و"متحرك" و كانت دفتيه شبه مفتوحة بحيث تسمح بمرور شخص او اثنين معا.. من الواضح انه معطل ومفتوح منذ زمن على هذا الشكل.. والصادم اكثر كان وقوع على ما يبدو انه جزء من الاطار العلوي.. شبه عمود معلق من طرف واحد بسقف الباب الزجاجي ومن الجهة الاخرى ملقى على الارض يشكل (قطر) يعيق الدخول لذا قام الموظف بمساعدة احد افراد المجموعة بإزاحته لفتح الطريق امام البقية والدخول لممر مغطى كما الباب الزجاجي بغبار بقدم الانقسام. وكرر الموظف: "انه لم يكن الترتيب استقبالنا بالمجلس ولكن نظرا لطلبنا ولتفاجئهم بعددنا كان الحل الوحيد لاستضافتنا هو المجلس "مكان انعقاد الجلسات" وليس المبنى الاخر الذي يضم مكاتب الموظفين وقاعة وما شابه". دخلنا المجلس.. كان الغبار قليل مقارنة مع الممر.. المكان اصغر مما توقعت، ارضية مغطاة ب"بسجاد" احمر، مقاعد توقعتها اكثر عددا، اجهزة تصويت مع ميكروفون قديمة، ولكنها شبه جديدة حيث واضح انها كما كل الاثاث لم يستعمل الا قليلا.

مزيج من المشاعر: سعادة، اسف، رهبة المكان، امل انه لعل الحياة ستعود به، طُقت للذهاب للمنصة حيث يجلس رئيس المجلس وعدد من المقاعد لمناصب محددة، جلست مكان الرئيس شعرت بقوة وانا اتخيل انه سيكون يوما ما وان طال انتظاره مصدر القرار ونقطة توازن ومخلص للشعب من الويلات التي يعيشها. اثناء بداية الحديث من قبل من جلس على المنصة "نائبين وثالث" جلست مكان النواب فعَلت الميكروفون الذي امامي لاشاهد الضوء الاحمر حوله اختبرته بنقرة لم يعرف احد مصدرها، عدتها مرة او ثلاث..

تجربة فريدة؛ سعيدة اني لم افوتها. واحب ان اوضح اني ذهبت بداية لزيارة المكان كجماد فقط ليس لسماع وجهات نظر مكررة ميؤس منها ان توصلنا لحل. ذهبت لاواسي المقاعد والمنصة ولاستمد منها قوة واتمنى لنا ولها مستقبل افضل مغاير تماما.. وتواسيني.

هذه الزيارة ضمن مشروع "نشطاء سياسيين من أجل التغيير" بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، والذي يهدف إلى تحسين واقع مشاركة الشباب والمرأة في عمليات صناعة القرار من خلال انشاء شبكة من الشباب الفاعليين اجتماعيا وسياسيا عبر تطوير قدراتهم على مراقبة السياسات العامة وتحليل علاقات القوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وتعزيز استجابة السياسات العامة لاحتياجات الشباب وتحديدا المراة، وتعزيز الانسجام بين كافة المكونات المجتمعية المختلفة.