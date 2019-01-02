ادعيس يحذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية

وطن: حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية، بعد الانسحاب الإسرائيلي من منظمة "اليونسكو".

وأشار إلى أن خطة بلدية الاحتلال في القدس لإسكات أو تخفيض صوت الأذان في مدينة القدس هي جزء من خطة الاحتلال الرامية إلى طمس الصورة الحضارية والتراثية لمدينة القدس.

وأكد ادعيس أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل حثيثاً للسيطرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، سواء المسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي، او على صعيد الاملاك الوقفية المسيحية التي تتعرض لهجمة شرسة وخطيرة.

وأضاف أن الاحتلال ينطلق في زيادة وتيرة اعتداءاته من انفلاته من الرقابة الدولية على التراث الانساني والحضاري والديني.

وطالب ادعيس بضرورة الوقوف بجدية تتناسب وهذه التطورات الخطيرة التي تمس بالوجود الفلسطيني نفسه، فضلا عن المس بالمقدسات وأماكن العبادة.