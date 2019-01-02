الاحتلال يشدد اجراءاته بحق الأسرى

رام الله - وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بأن ما تسمى باللجنة الاسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، أقرت اليوم الاربعاء سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرفة بحق المعتقلين، بحجة أن الأسرى يعيشون برفاهية عالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن اللجنة أوصت بالعديد من العقوبات من أبرزها: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف "الكانتينا" التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيقل لكل أسير، وتقليص "الكانتينا" التي تدخل عن طريق الاهل من (1200) شيقل إلى (600) شيقل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك.

وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك و"الشاباص" لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التّضييق عليهم، لافتا إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.

وكانت اللجنة قد زارت خلال الأسابيع المقبلة جميع السجون، وسجلت ملاحظات حول أمور تنظيمية وحياتية كان من المتوقع أن تمس التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من الكانتينا، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتّعليم والدّراسة.