آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الوزارة أن الحافلات المراد سفرها هي "حافلة الجوازات المصرية، والحافلتان الأولى والثانية من كشف (1/2)"، مُشيرةً إلى ضرورة "التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر".

كما وشددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

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