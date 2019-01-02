مشعشع: الأونروا ستطلق نداء الاستغاثة الخاص بغزة خلال الايام القادمة

غزة- وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الاونروا سامي مشعشع مساء اليوم الأربعاء، أن وكالة الغوث ستطلق نداء الاستغاثة الخاص بغزة خلال الايام القادمة، اضافة الى نداء استغاثة سوريا.

وقال مشعشع إن المفوض العام بير كرينبول سيعلن عن قيمة العجز المتبقى في ميزانية الاونروا من عام 2018، مشيرا الى وصول تبرعات اخيرة قبل نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك بوادر لاتفاقات فيما يتعلق بالتبرعات متعددة السنوات كما هو الحال مع المجموعة الاوربية، على امل ان يتم توقيع مثل هذه الاتفاقات مع الدول العربية.