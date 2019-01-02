جنين: الاحتلال يفرج عن الأسير رياض قصراوي بعد 17 عاما من الاعتقال

جنين- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير رياض صالح قصراوي من بلدة رابا جنوب شرق جنين، بعد قضاء 17 عاما في سجون الاحتلال.

وذكر ذوو الأسير قصراوي، أن نجلهم أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

واعتقل قصراوي في 1-1-2002 وهو من معتقلين سفينة كارين (a).

وقالت عائلة قصراوي أن نجلهم سيتوجه من حاجز الظاهرية إلى مدينة الخليل.

والأسير المحرر قصراوي من العائدين الى أرض الوطن ومتزوج وأب لطفلين وعمل في البحرية ومن ثم تم نقله الى جهاز المخابرات العامة.