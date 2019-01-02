قوات الاحتلال تبعد الاسير المحرر رياض عبد الله الى الضفة

وطن: أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاسير الفلسطيني رياض صالح عبد الله الى الضفة الغربية المحتلة بعد الافراج عنه رغم انه من قطاع غزة .

وأفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم عبد الله بعد ان امضى 16 عاما في السجون، رغم انه يحمل الهوية الغزية بعد ان اعتقل على يد قوات الاحتلال في عرض البحر الأبيض المتوسط في 1 كانون الثاني/يناير 2002 على خلفية إتهامه بالمشاركة في عملية السفينة كارين إيه.

وقالت جمعية "واعد" للاسرى ان سلطات الاحتلال افرجت مساء اليوم عن أسيرين من منفذي عملية السفينة "كارين إيه" من سجون الاحتلال وهما رياض صالح مصطفى عبد الله قصراوي (أبو صالح) وأحمد محمد عبد الهادي خريس بعد أن امضيا 16 عاما في سجون الاحتلال.