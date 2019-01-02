سوريا تعلن انسحاب 400 مقاتل كردي من منبج

وطن: أعلنت الوكالة الرسمية السورية (سانا)، الأربعاء، أن نحو 400 مقاتل كردي قد انسحبوا من منطقة منبج بريف حلب "تنفيذا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمال البلاد".

ونقلت الوكالة بيان وزارة الدفاع السورية المنشور على موقعها الإلكتروني؛ إذ جاء فيه أنه "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني لعام 2019، قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات إلى قرية قره قوزاق، شمال شرق مدينة منبج بنحو 25 كم".

وأضافت وزارة الدفاع السورية أن "المعلومات تفيد بأن ما يقارب 400 مقاتل كردي غادروا منبج حتى الآن"، فيما نشرت الوكالة الرسمية فيديو يتعلق بتلك التطورات.