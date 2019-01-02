وزارة الحكم المحلي تصدر تعميما حول اجراءات البناء والاعمار في المحافظات

وطن: اصدر وزير الحكم المحلي حسين الاعرج اليوم الاربعاء تعميما الى المجالس البلدية والقروية والمدراء العامون في وزارة الحكم المحلي في المحافظات، يتضمن الاجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها بشأن البناء والاعمار.

وتنص الاجراءات على منع البناء من قبل المواطنين الا بعد ان يتسلموا رخصة البناء مسددة الرسوم، كما لا يسمح البدء بأي حفر او وضع اي مواد للبناء قبل استلام رخصة البناء.

كما شملت الاجراءات عدم السماح بأي عمل للبناء قبل ان يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع او المجاورين وفقا للرخصة الممنوحة.