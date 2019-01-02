نقابة الاطباء تعلن وقف كافة الاجراءات الاحتجاجية لفتح المجال امام الحوار مع الحكومة

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الأطباء وقف كافة الاجراءات الاحتجاجية، بهدف اعطاء فرصة للحوار مع الحكومة، والتوصل لاتفاق مرضي فيما يخص مطالب نقابة الاطباء وبسقف محدد فيما يضمن مصلحة المواطن.

ويأتي اعلان النقابة بعد اجتماع عقده مجلس النقابة مساء اليوم الاربعاء بعد قرار محكمة العدل العليا اليوم والقاضي بوقف اضراب الاطباء، وبعد تطمينات قالت النقابة في بيان لها انها وصلتها من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية.

ودعت نقابة الاطباء في بيان لها، مساء اليوم الاربعاء، الى الغاء كافة الاجراءات العقابية من كافة الاطراف سواءا كانت من الحكومة او من نقابة الاطباء على خلفية الاجراءات الاحتجاجية.

كما دعت النقابة الى وقف التحريض الاعلامي من كافة الأطراف.