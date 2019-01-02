الشرطة تقبض على تاجر مخدرات في رام الله‎

رام الله - وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص وضبطت بحوزته على 28 وجبه يشتبه انها مادة الهروين المخدرة في رام الله

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات، أن شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت معلومات تفيد بان شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات داخل وامام منزله، على الفور تمت متابعته واستصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة للمنزل الذي يسكنه وبتفتيشه تم العثور على مادة مطحونه (بودرة) تميل الى اللون الابيض والبيج يشتبه انها مادة الهروين المخدره بلغ وزنها 14 غم وموزعه على 28 وجبة تعاطي.

واكد ارزيقات، انه تم توقيف المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .