الاحتلال يعتقل شابين أحدهما جريح خلال مواجهات في كفر قدوم

قلقيلية- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين أحدهما جريح، فيما اعتدت على مواطنين خلال مواجهات عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح يزن برهم (20 عاما)، والشاب ضياء رجب (29 عاما) خلال اقتحام البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على والدة الجريح المعتقل يزن برهم، وعمه صبحي برهم (55 عاما)، وجرى نقلهما الى المستشفى بعد الاعتداء عليهما.

وطالب شتيوي مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية التدخل العاجل لإطلاق سراح الشاب المصاب الذي يحتاج لرعاية طبية بسبب اصابته بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.