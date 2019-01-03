الطقس: اليوم أمطار وغداً ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- وطن: يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات ألحرارة و تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة ألشمالية واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة 2019/01/04: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، و يطرأ ارتفاع على درجات ألحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ألسرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2019/01/05: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً، و يطرأ انخفاض على درجات ألحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ألسرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3- خطر التزحلق على الطرقات.