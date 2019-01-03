الاموال القطرية تصل غزة مطلع الأسبوع المقبل

رام الله - وطن: قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ستصل قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

ووفق الصحيفة اللبنانية فإن السفير القطري محمد العمادي سيُحضر أموال المنحة معه بالآلية السابقة التي جرت خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ابلغت الوسيطين المصري والقطري بتوسيع مساحة الصيد لقطاع غزة إلى 12 ميلاً بحرياً في المنطقة الواقعة من وادي غزة إلى بحر رفح (جنوب)، واعدةً بتوسيع المساحة تدريجاً في حال استمرار الهدوء على الحدود.

في المقابل، رفضت "نقابة الصيادين الفلسطينيين، القرار الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد على نحو مجتزأ في مناطق محددة، ما سيحوّل منطقة الصيد على شكل مثلث، الأمر الذي يعني "تهديد حياة الصيادين للخطر من بحرية الاحتلال قبيل بلوغ الـ12 ميلاً إن زاغ المركب يميناً أو شمالاً".