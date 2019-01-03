المنظمات الاهلية:تخريج دورات تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وطن: نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حفلا لتخريج المشاركين، والمشاركات في الدورة التدريبية لمناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جرى خلاله توزيع الشهادات، والهدايا الرمزية على الخريجين الذين انهوا حلقتين متتاليتين من هذه الدورة تركزت على تعريف المشاركين بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومباديء القانون الدولي، واهمية تنظيم الحملات وادواتها استنادا لتحليل الواقع، وامتلاك عناصر القوة، ومعرفة التحديات، ووضع الخطط الكفيلة بمواجهة الصعوبات، وتحويلها لنجاح يحقق الهدف المنشود، وبناء على معرفة العوامل المحيطة وحشد تاييد الاصدقاء والمؤثرين، وبناء تحالفات قوية تواكب الحملات وتستطيع المساعدة في انجاحها .

وقالت دعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة خلال التخريج الذي نظم برام الله "ان جيل الشباب له دور هام على مستوى العمل الاهلي، وانتزاع حقه على المستوى العام متمنية للخريجين التوفيق في خدمة مؤسساتهم وقضايا المجتمع كافة " مؤكدة اهمية الانخراط في الانشطة والفعاليات المجتمعية، وتنفيذ حملات مختلفة بهذا الخصوص ضمن ما اضافت الدورة من خبرات جديدة لتجاربهم السابقة، وترسيخ مباديء المواطنة ولغة الحوار، والعمل المشترك تجاه القضايا المختلفة في ظل اوضاع صعبة على المستوى العام، والبحث عن امكانية استنهاض دور الشباب لاحداث التغير .

من جهته وجه سامر الداودي منسق المشروع الشكر للمشاركين وخصوصا اللتزام بحضور والمشاركة في اعمال الدورة رغم انها مكثفة وطويلة، والاستعداد العالي للعمل ضمن مجموعات وتوزيع المهام، وتقسيم العمل خلال التدريب بجهد عالي، والقيام بالتمرينات المطلوبة بشكل مسؤول واهتمام كبير، مشيرا الى امكانية استكمال حلقات التدريب بشكل اكثر تحديدا وتخصصية في المستقبل وبناء على رصد الاحتياجات التي برزت خلال الدورة .

وعبر المشاركون في نهاية الحفل عن فرحتهم بالمشاركة مشددين على اهمية دور الشبكة كاطار حاضن للانشطة والتعاون معها في اطار القطاعات المختلفة فيها للقيام بحملات متعددة ومتخصصة حسب اولويات القطاع وما تحدده رؤية الشبكة في اطار تطوير العمل، والبرامج وفق الامكانات المتاحة للقيام بذلك، وايجاد السبل الكفيلة للتغلب على الصعوبات التي تواجههم خصوصا خلال الحملات المنوي تنظيمها في الفترة المقبلة .

وشارك نحو 40 شابا وشابة من العاملين في دوائر الضغط والمناصرة في المؤسسات الاعضاء على مدار شهر كامل في التدريب تلقوا خلاله تدريبات عديدة بمشاركة المدربين فادي اشتيه ، وسائد كرزون، وحسان جدة، وفادي صندوقة .