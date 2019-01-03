الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة تل الثانوية بالرصاص ويغلق حاجز حوارة جنوب نابلس

رام الله - وطن: اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب طلبة مدرسة تل الثانوية غرب نابلس، فيما اغلقت حاجز حوارة جنوب المدينة، وسط انتشار لعدد من المستوطنين.

واطلق جنود الاحتلال المتركزين على نقطة عسكرية شرق قرية تل، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب طلبة المدارس اثناء خروجهم من مدارسهم، دون وقوع اصابات.

في سياق منفصل، اغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس، بكلا الاتجاهين، دون معرفة الأسباب، فيما انتشر مستوطنون بالقرب من الحاجز.

كما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية، بالقرب من مفرق مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.