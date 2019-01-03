ضابط مصري زار إسرائيل سرا لـ"الاعتذار"

وطن: كشفت قناة تلفزيونية إسرائيلية عن سر زيارة غير معلنة قام بها ضابط مصري إلى "إسرائيل"، الأحد الماضي.

وقالت القناة الاسرائيلية الثانية، مساء أمس الأربعاء، إن ضابطا مصريا زار مستوطنة "نيتسانا" ، الأحد الماضي، للاعتذار عن رصاصات أطلقت بشكل خاطئ، خلال تدريب قرب الحدود.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الحادث وقع في 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، لافتة إلى أنه تم اكتشاف الرصاصات في مقطورة بالمستوطنة القريبة من الحدود المصرية.

وأضافت أن الرصاصات لم تتسبب بإصابات بشرية ولكنها أدت الى وقوع أضرار مادية طفيفة في المقطورة.

ولفتت القناة الاسرائيلية إلى أن الضابط أشار إلى أن الحادث، وقع خلال تدريب للجيش المصري.

ولم تؤكد مصر حادث إطلاق النار في حينه، كما أنه لم يصدر تعليق فوري على ما ذكرته القناة الإسرائيلية أمس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أشار في تصريح مكتوب في 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى حادثة إطلاق نار من الجانب المصري، وقال إنه "ينظر إلى هذه الأحداث بجدية".

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