محكمة سعودية تعقد أولى الجلسات لمدانين بقضية خاشقجي

وطن: قالت وسائل إعلام سعودية الخميس إن أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصيلة بلاده في إسطنبول عقدت في الرياض.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط بيانا للنائب العام السعودي سعود المعجب قال فيه إن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت الجلسة الأولى للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)".

وذكرت بيان النائب العام أن الجلسة "عقدت بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

وتابعت: "بعد سماعهم (الموقوفين) للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وأضاف البيان: "في إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".

عربي 21