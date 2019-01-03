الشؤون المدنية تدعو المواطنين والمؤسسات بعدم التعامل مع "الإدارة المدنية" الإسرائيلية

وطن: دعت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، المواطنين والمؤسسات الفلسطينية كافة إلى عدم التعامل المباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يسمى "بالإدارة المدنية" الإسرائيلية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن قنوات الاتصال الرسمي هي القنوات المخولة حصرا، مهيبة بكافة المواطنين والمؤسسات الالتزام بهذه القنوات الرسمية، حفظا لحقوقهم، وتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.