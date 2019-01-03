الرئيس عباس يزور القاهرة ويبحث مع السيسي مستجدات القضية الفلسطينية

وطن: علن السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيزور القاهرة الجمعة، وسيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي “لبحث مستجدات القضية الفلسطينية”.

وقال السفير، في بيان الخميس، “الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الجمعة الرابع من كانون الثاني/يناير للقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضاف البيان أن “قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.