للمرة الرابعة..الاحتلال يُمدد اعتقال عمر البرغوثي ونجله عاصف

وطن: مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" اعتقال والد الشهيد صالح البرغوثي عمر البرغوثي (66 عاماً)، ونجله عاصف للمرة الرابعة وذلك منذ تاريخ اعتقالهما في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وقال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم اليوم الخميس أن الأسير البرغوثي مُدد لـستة أيام إضافية، ونجله عاصف لثمانية أيام، وذلك لإنهاء إجراءات التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية.

وكانت سلطات الاحتلال قد هددت الأسير عمر البرغوثي خلال التحقيق معه بتحويله إلى الاعتقال الإداري، علماً أنه ما يزال مُحتجز داخل زنازين "المسكوبية" في ظروف اعتقالية قاسية، دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي الصعب.

وفي هذا الإطار اعتبر نادي الأسير أن استمرار اعتقال البرغوثي ونجله عاصف، ما هي إلا عملية انتقامية تنفذها سلطات الاحتلال بحق العائلة منذ الإعلان عن استشهاد صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.