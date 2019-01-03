وقاية من برد الشتاء .. غنام تسلم خمسة آلاف لتر من المحروقات لجمعيات خيرية

رام الله- وطن: سلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس، الاتحادين النسائيين في البيرة ورام الله وعدد من المؤسسات التي تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة خمسة آلاف لتر من المحروقات لحمايتهم من برد الشتاء، وذلك بتعليمات من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء للاهتمام بهذه الفئات، وخصوصا نزلاء بيوت الأجداد الذين يمثلون الإرث والتاريخ.

وبينت د.غنام، أن رعاية هذه الفئات وتقديم يد العون لهم مسؤولية جماعية، مشيرة أن الدفئ الحقيقي للأجداد هو في أحضان عائلاتهم وأبنائهم.

وقالت خلال تفقدها للنزيلات، إن: الأم التي ربت وأعطت من عمرها ومن صحتها الكثير لأبنائها تستحق أن تكرّم وتقدر لا أن تهمل لظرفها الصحي، داعيةً كافة الأبناء المقصرين لإعادة حساباتهم وإنقاذ أنفسهم من مصير سيلاقونه من أبنائهم نتيجة عقوقهم لوالديهم، مقدرة الجهد المميز للقائمين على بيوت الأجداد ورعايتهم للنزلاء فيها، داعيةً إلى تكثيف الزيارات لبيوت الأجداد لتعويضهم الحنان والأسرة التي افتقدوها.

واعتبرت د.غنام، أن هذه المساعدات المتواصلة هي أقل واجب للمؤسسات التي تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة وبيوت الأجداد، مشيرة أن الرئيس يضع على سلم أولوياته الفئات الأقل حظا في المجتمع ويعطي تعليماته دائما بتوفير كل ما يلزم لهم.

وقدرت المحافظ عاليًا جهود المشرفين على هذه المؤسسات، مشيدة بعطائهم وتميزهم وخدمتهم للآباء والأجداد اضافة الى الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أمانة وإخلاص، ناقلةً تحيات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء للقائمين على هذه الجمعيات.

يذكر أن المؤسسات والجمعيات المستفيدة من هذه المساعدة إضافة إلى الإتحادين النسائيين في البيرة ورام الله، جمعيات الياسمين الخيرية، والنهضة، والقبس للإعاقة البصرية.

من جانبهم شكر ممثلوا المؤسسات المحافظ غنام، على تواصلها الدائم معهم، وما لذلك من أثر متميز على تقديم الخدمات وراحة النزلاء.