عام يمضي ونستقبل عاماً جديداً

كتبت: ناريمان عواد

عندما يبزغ فجر العام الجديد نلقي بثقل العام الماضي بأحزانه، وبأفراحه خلف ظهورنا. وان كنا نشارك العالم بهمومه الانسانية العامة من التعب الى المرض الى البطالة الى الموت، الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي هي مشاكل انسانية عامة يعاني منها أبناء المعمورة، فإننا نحمل في طيات أيامنا معاناة خاصة. تمرالأيام بحياتنا في كل سنة بتفاصيل صغيرة وكبيرة، ولكن بالتأكيد، لكل شخص معاناته ولكل شخص احلامه التي يتمنى ان تتحقق، وقد تتحقق أو لا تتحقق، ولكل منا طموحه الذي يبدأ بخطوات صغيرة تتسع لتصبح خطوات اكبر فاكبر.

انها الحياة بتفاصيلها المؤلمة، المفرحة، انها السنوات التي تمر رغما عنا، نحاول ان نمسك بتلابيب الأيام الأخيرة من السنة، لاننا لا نعرف ماذا تحمل لنا الأيام ، نتمنى ان يتبقى لنا المزيد من الوقت لكي لا نكبر ولربما خوفنا من المجهول، ولاننا كشعب فلسطيني نعرف معنى الالم ونعرف ان في جعبة الايام القادمة الكثير من المعاناة، نعرف مرارة ان تقبع خلف القضبان لسنوات طويلة، تدخل طفلا صغيرا او شابا فتيا تخرح وان ترزح تحت أنات المرض او لاتخرج، سنوات الامومة المعذبة بانتظار الزوج أو الابناء ، سنوات الامومة المعذبة في عتمة الزنازين واقبية القهر في اعتقال قسري وغياب عن البيت والابناء ، سنوات الحصار الطويلة وغياب مقومات الحياة وعذابات طويلة في عدم الخروج من حصار طويل او الحصول على رعاية صحية أو التنقل والسفر، سنوات العذاب في تهجير قسري وبيت يتم الاستيلاء عليه من غلاة المستوطنين واطفال رضع يواجهون البرد القارس في خروجهم من بيوت آمنة في عتمة الليل.

الجنود المدججون يعتقلون الآمنين ، يهدمون البيوت ، يستبيحون الارض والانسان. مزارع بسيط لا يدري ان كانت قرعة المبتهجين بشراستهم ستطال ارضه واشجاره التي دفن سنوات عمره في رعايتها. نرجو ان ان يتوقف الزمن لكي لا تطالنا المزيد من القوانين العنصرية التي تهدد كياننا وهويتنا وبقاءنا على ارضنا.



يطل علينا العام الجديد ، ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان تنقلب المعادلة لينعم الشعب الفلسطيني بالامن والامان وان يحقق سيادته على ارضه ومقدساته وان يسيطر على ارضه وجوه وبحره ومعابره ويوحد خطاه وتتكلل جهوده الدبلوماسية بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، ونحن شعب يعشق الحياة، نحلم ان نعيش كباقي شعوب العالم بلا حواجز ولا حصار ولا قتل وتشريد. ننشد الامن والمحبة والسلام على ارض السلام.