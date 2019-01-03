جيش الاحتلال يقرر وقف "تطبيق إنذار الصواريخ" في الجنوب

غزة- وطن: قرر جيش الاحتلال، اليوم الخميس، وقف تطبيقات الإنذار الخاصة بالصواريخ المطلقة من قطاع غزة، على خلفية ازدياد الشكاوى من تضليل الجمهور.

وذكر الناطق بلسان الجيش أنه وبسبب كثرة الشكوى من الإرباك الذي تحدثه هكذا تطبيقات بين سكان الغلاف، وازدياد الإنذارات الكاذبة، فقد تقرر وقف التطبيق الصادر عن الجبهة الداخلية.

وتستخدم تلك التطبيقات لإصدار تنبيهات عند رصد إطلاق صواريخ المقاومة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لإتاحة الفرصة للمستوطنين لأخذ تدابير الحيطة والحذر.