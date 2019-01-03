غزة: استهجان فصائلي وشعبي لإجراءات الاحتلال التصعيدية ضد الأسرى

غزة- وطن: استهجنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بحق الأسرى، مؤكدة أن ذلك يمثل "إعلان حرب على شعبنا وأسرانا".

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وأسرى محررين ومتضامنين.

وأصدر الوزير الإسرائيلي أردان أمس الأربعاء، إجراءات تتمثل بوقف سياسة فصل الأسرى في سجون الاحتلال بناء على الانتماء التنظيمي، وذلك في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى.