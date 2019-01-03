رام الله: لجنة السير تنقل المركبات العمومية لمواقف تتبع البلديات

رام الله- وطن: أقرت لجنة السير في محافظة رام الله والبيرة، نقل المركبات العمومية من جوانب الطرق، إلى مواقف خاصة تابعة للبلديات، تراعى فيها شروط السلامة ومرافق الخدمات العامة.

وجاء القرار استجابة لطلبات المواطنين، وللتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة التي يشهدها مركزي مدينتي رام الله والبيرة، بفعل الاصطفاف العشوائي للمركبات العمومية على جوانب الطرق.

وحول ذلك، قال نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي: إن هذا القرار جاء للتسهيل على المواطنين، وتوفير الخدمات العامة للسائقين والمواطنين على حد سواء.

وأكد أنه سيتم تنفيذ هذا القرار تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنع وقوف المركبات العمومية بشكل دائم على الطرق الرئيسية في المحافظة.

ودعت لجنة السير سائقي المركبات العمومية للالتزام بالقرار وتنفيذه لما لذلك من مصلحة عامة لمواطن والسائق بهدف تنظيم شوارع المحافظة والحد من الأزمة المرورية التي تشهدها. مؤكدةً أن هذا القرار يهدف لترتيب وتطوير الشوارع ما يسمح بتقديم خدمة أفضل للمواطن.