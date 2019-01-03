الحركة الأسيرة رداً على قرار أردان: إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات

القدس- وطن: أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لمرحلة قمع جديدة تهديد حياتهم.

وشددت الحركة في بيان صحفي حمل تواقيع فصائل فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية تعقيباً على قرارات الاحتلال أمس بعقوبات جديدة ضد الأسرى على أن هذه "إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوضها موحدين لصد الهجمة".

وقالت: "جماهير شعبنا البطل في كل ساحاته، لقد أعلن الاحتلال يوم (أمس الأربعاء عن حلقة جديدة ضمن مسلسل الاستهداف بحقنا كأسرى حرية، والذي لم يتوقف يوماً، وإن هذا الإعلان الجديد نعتبره بالنسبة لنا إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوض غمارها بأيدينا مسلحين بإيماننا ووعينا وثقتنا العالية بالله أولاً ثم بجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبكل أحرار العالم بأنهم إلى جانبنا".

ولفتت إلى أن الأسرى يتعرضون اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد حياتنا كأسرى.

وأشارت إلى أن الأسرى لم يتلقوا يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الإسرائيلي.

وبينوا أن الإعلان الإسرائيلي يأتي في إطار الاستخدام من قبل حكومة الاحتلال في دعايتهم الانتخابية، واستهدافنا يأتي في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات.

وشددت الحركة الأسيرة على أن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي وحدة وطنية حقيقية.

وقرر وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان يوم أمس الأربعاء، عدة إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، وهي وقف سياسة فصل الأسرى في السجون بناء على الانتماء التنظيمي، وإلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام وسحب الوسائل المعدة لذلك كافة، وإلغاء منصب "الشاويش" (ممثل السجن)، إضافة إلى منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من الخارج، وذلك في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى.