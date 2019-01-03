الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل قرية دير ابزيع غرب رام الله

رام الله- وطن: نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية دير ابزيع "الطريق البديل" المؤدي الى عدة قرى غرب رام الله ، مساء اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين عند الحاجز المذكور، ودققت في بطاقات هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيس المؤدي الى عدة قرة غرب رام الله، فيما تواصل ملاحقة تنقل المواطنين بنصبها الحواجز على الطرق البديلة.