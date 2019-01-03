نقابة المحامين لوطن: محاولات الحكومة الالتفاف على الحوار مع النقابات غير مجدية ومستمرون في خطواتنا التصعيدية

رام الله- وطن- رولا حسنين: الحكومة اتفقت مع الحكومة على تمديد فترة الحوار.. ربما هذه العبارة الأكثر صواباً في وصف اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة حكومياً بمتابعة قانون الضمان الاجتماعي الذي يلاقي احتجاجاً شعبياً واسعاً رفضاً له بسبب بنوده غير العادلة مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية.

اليوم وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على اقرار قانون الضمان الاجتماعي، عُقد اجتماع في مقر نقابة المهندسين بمجمع النقابات المهنية في البيرة، ضم أعضاء المجلس التنسيقي للنقابات والإتحادات المهنية والقطاعية، لمناقشة مطالب المجلس التنسيقي.

وحضر عن اللجنة الوزارية وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، والمستشار في صندوق الضمان ماجد الحلو.

ووقوفاً على نتائج الاجتماع، قال اسماعيل حسين عضو مجلس نقابة المحامين والمكلف من النقابة في موضوع الضمان لـ وطن إن هذا الاجتماع الذي قاطعته نقابة المحامين، جاء كردة فعل على مخرجات اجتماع النقابات المهنية الذي تم قبل يومين.

وأوضح أن اجتماع النقابات المهنية جاء في سبيل وضع خطة لمواجهة القانون، حيث أجمعوا على اتخاذ اجراءات تصعيدية والمشاركة في فعاليات الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف حسين: إن اللجنة الوزارية منذ تشكيلها بقرار من الرئيس محمود عباس، لم تجتمع بالنقابات المهنية علماً أنه جرى الاتفاق على أن يكون هناك حوار وتعديلات جوهرية في بنود القانون، وما اذا كان يصلح تطبيقه في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أم لا، مشيراً الى أن النقابات المهنية اجتمعت مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، وجرى الاتفاق على تأجيل إلزامية القانون حتى 15/1 وخلال هذه الفترة تم الاتفاق على أن تتم اجتماعات مع اللجنة الوزارية ولكن لا اجتماعات تمت.

وأشار لـوطن: إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم جاء على ضوء موقف النقابات المهنية باعلان اجراءات تصعيدية، ما يعني أنه ردة فعل، وليس ضمن سياق الحوار الحقيقي والجدي لتعديل القانون.

وأكد على أن اللجنة الوزارية ادارت ظهرها للنقابات المهنية، ولم تحترم الاتفاق بضرورة وجود اجتماعات دورية لمناقشة القانون واجراء تعديلات من الممكن أن تتناسب مع ظروف المواطنين، معتبراً أن محاولات التفاف اللجنة الوزارية على الحوار غير مجدية، حيث أوضح أنها أخذت ملاحظات من مختلف الأطراف وأجرت تعديلات طفيفة لا تُذكر على القانون.

وأردف قائلا: إن اجتماع اللجنة الوزارية مع المجلس التنسيقي للنقابات خرج باتفاق تشكيل لجان فنية لاستكمال الحوار حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ما يعني أن نحو 6 أيام فقط يمكن اجراء الحوار فيها وهي غير كافية للخروج بصيغة منطقية واجراء تعديلات جوهرية على القانون بصورة تخدم مطالب الشعب الرافض لبنود القانون بصيغتها الحالية.