الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

رام الله- وطن: سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 2.43% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بشهر تشرين أول 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.18 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بـــ 106.60 خلال شهر تشرين أول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وأوضح جهاز الإحصاء المركزي، أن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعا نسبته 19.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 18.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأشارت إلى أن أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعا نسبته 5.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 0.14% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بشهر تشرين أول 2018 أهمها صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة الملابس، صناعة المنسوجات، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.