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يعالون: التوصل لحل دائم مع حماس في غزة مستبعد

03.01.2019 07:53 PM
يعالون: التوصل لحل دائم مع حماس في غزة مستبعد

القدس- وطن: قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق موشيه يعالون، اليوم الخميس، إن فرصة التوصل لحل دائم مع حركة حماس في غزة أمر مستبعد.

ونقل موقع وللا العبري عن يعالون قوله: "لا أرى أي فرصة لحل دائم بيننا وبين حماس، هناك تشويش في العلاقة بين رغبة حماس في مواصلة المقاومة وحاجتنا إلى فرض حصار أمني عليها".

وأضاف: "هذه معادلة غير قابلة للذوبان، حماس في غزة تبرهن أن هناك فجوة بين الطريقة التي نرى نحن فيها العملية السياسية وهم كيف يرونها، متابعا " مقاومتهم ليست لاحتلال 67، ولكن لوجود دولة "إسرائيل" ذاتها".

وأشار إلى أن الردع في غزة لم ينهار لكنه تهالك،مضيفا " هم ما زالوا مردوعين" وفق قوله.

وتابع يعالون:" كان من الخطأ الصمت على إطلاق البالونات الحارقة لأن الأمر أصبح الأمر مشروعًا لديهم، لقد قلت في الوقت الحقيقي أننا كنا نرتكب خطأ فادحا في هذا الأمر"، على حد زعمه.

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