الشرطة تكشف ملابسات قضية سب وشتم عبر موقع "فيس بوك" بجنين

جنين- وطن: كشفت الشرطة اليوم الخميس، ملابسات قضية سب وشتم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من سكان مدينة جنين لفرع المباحث العامة حول قيام مجهول بإرسال رسائل عبر حسابه على "الفيس بوك" تتضمن سبه وشتمه.

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان مدينة جنين وإلقاء القبض عليه.

وأكد البيان إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.