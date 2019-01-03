فيتامين "سي" يحد من خطر متلازمة التمثيل الغذائي

وطن: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "سي" أمر حاسم لمرضى متلازمة التمثيل الغذائي الذين يحاولون إيقاف دورة مميتة من الاضطرابات المضادة للأكسدة والمشاكل المتعلقة بالصحة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية أوريغون الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Redox Biology) العلمية.

وأوضح الباحثون أن نتائج هذه الدراسة تحمل أنباء سارة لما يقدر بـ 35٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

وأضافوا أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم، يقود بدوره إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة خطيرة ترتبط بالخلل المعرفي والخرف فضلا عن كونها عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني.

وحسب الدراسة، يعتبر الشخص مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كان يعاني من 3 مشاكل صحية على الأقل من من الحالات التالية: السمنة في منطقة البطن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

وكشفت نتائج الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن في ميكروبات الأمعاء، مع ضعف وظيفة الأمعاء التي تسهم في إطلاق السموم في مجرى الدم، ما يؤدي إلى نضوب مستويات فيتامين "سي" في الجسم.

وأثبتت الدراسة، أن مضادات الأكسدة مثل الفيتاميناتي "سي" و"إي" يحصنان الجسم ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الالتهاب والجذور الحرة المرتبطة به، والجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تدمر خلايا الجسم.

ويتواجد فيتامين "سي" بكثرة في عدد من الفواكه والخضروات، منها الجوافة والبرتقال والليمون والكيوي، والبروكلي، والفلفل الرومي، والفراولة، والجريب فروت، والمانجو واليوسفي والطماطم والأناناس والبطيخ والموز والتفاح، كما يتوافر في صورة مكملات غذائية موجودة بكثرة في الصيدليات.

فيما تشمل مصادر فيتامين "إي" اللوز، وجنين القمح والبذور والزيوت المختلفة كما يتوافر في صورة مكملات أيضا.

وحسب الدراسة، فإن المعدل المناسب من مكملات فيتامين "سي" هو من 65 إلى 90 ملليغرام يوميا، و15 ملليغرام يوميا من فيتامين "إي".

وقال قائد فريق البحث مارتي ترابر، "الرسالة الأساسية التي تبعث بها هذه النتائج للناس في الوقت الذي يعيشون فيه أجواء موسم بداية السنة الغني بالأغذية هي أكل الفواكه والخضراوات الطازجة".

وأضاف أن "تناول خمس إلى 10 حصص يوميا من الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالألياف وفيتامين "سي" سوف يحمي الأمعاء ويقاوم أمراض متلازمة التمثيل الغذائي".

وأشار ترابر: "إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، ومن لا يعانون منها أيضا تناول كميات كبيرة من الخضروات الفواكه الغنية بفيتامين "سي" للوقاية من الأمراض ومقاومة التهابات الجسم".