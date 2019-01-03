مدرب المنتخب الفلسطيني.. العربي الوحيد في أمم آسيا

وطن: يعد الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، المدرب العربي الوحيد، في بطولة كأس آسيا، التي ستنطلق فعالياتها بعد غدٍ السبت، في الإمارات، بمشاركة 24 منتخباً.

وتسلم ولد علي الذي مهام المدير الفني في شهر أبريلنيسان الماضي، بعد إقالة المدرب البوليفي خوليو سيزار، علماً أنه كان ضمن الطاقم الفني للفريق، في وقت سابق.

ويعتمد 17 منتخبا في البطولة على مدربين أوروبيين، بينما تعتمد 4 منتخبات فقط على مواطنيها لتدريب الفرق.

وكان الفدائي خاض عدة لقاءات ودية، استعداداً الحدث القاري، حيث تعادل مع الصين، وإيران وخسر من العراق بهدف نظيف،

ويحل منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية من البطولة التي تضم منتخبات أستراليا، سوريا والأردن.