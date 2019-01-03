مراسلتنا: الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على طريق رام الله- الجلزون

رام الله- وطن: أغلق جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، البوابة الحديدية على طريق رام الله- الجلزون.

وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي نصبتها قبل نحو شهر، على طريق رام الله- الجلزون.

وقالت إن حشودات عسكرية تمركزت على بوابة المستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله، بعد اغلاق البوابة الحديدية التي فصلت وسط الضفة عن شمالها.

وأشارت الى أن الطريق التي أغلقها الاحتلال يمر منها آلآف المواطنين يومياً، حيث تصل مدن شمال الضفة بمنطقة الوسط، وبعد اغلاقها سيضطر المواطنون سلك طرق التفافية.