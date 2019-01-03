مطلوب منذ 4 سنوات.. القاء القبض على مهرب مخدرات في غزة

غزة- وطن: ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة غزة، أحد مهربي المخدرات الخطرين، ومطلوب منذ 4 سنوات.

وقالت إدارة المكافحة في تصريح مقتضب، إنها ألقت القبض على المدعو (س. ز) 40 عاماً، خلال مهمة مداهمة وتفتيش لأحد المنازل شرق حي الشجاعية بغزة، مساء اليوم الخميس، بالتعاون مع شرطة التدخل وحفظ النظام.

وأضافت أن المذكور يعد أحد تجار المخدرات الخطرين، وهو مطلوب للعدالة منذ 4 سنوات على ذمة قضايا تهريب حبوب مخدرة، وقد تم إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت على أنها تواصل القيام بواجبها بكل بقوة من أجل ضرب تجار المخدرات ومهربيها؛ لتحصين المجتمع من العابثين.