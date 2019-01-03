الاحتلال يقتلع 50 شجرة زيتون غرب سلفيت

سلفيت- وطن: اقتلعت ما تسمى سلطة حماية البيئه الاسرائيلية، وبحماية جيش الاحتلال 30 شجرة زيتون وحطمت 20 شجرة اخرى، اليوم الخميس، في بلدة بروقين غرب سلفيت كما ودمرت سياجا بطول 150 متراً، وفقا لما ذكرته المحافظة في بيان لها.

واستنكر محافظ سلفيت ابراهيم البلوي، هذا الاعتداء مشيرا الى ان ممارسات الاحتلال لن تزعزع صمود ابناء محافظة سلفيت ومزارعيها وتجذرهم في ارضهم، مشددا على "وقوف المحافظة ومؤسساتها المختصة الى جانب ابناء شعبنا بشتى الوسائل والامكانيات المتاحة".