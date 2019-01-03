مجدداً.. مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

نابلس- وطن: رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة ومفرق "يتسهار" جنوب نابلس بالحجارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالقرب من حاجز زعترة، وعلى الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، الامر الذي الى تضرر عدد منها.

واضاف "ان ريف نابلس يشهد تصاعدا في هجمات المستوطنين".

وكان مستوطنون قد هاجموا صباح اليوم مركبات المواطنين في نفس المنطقة والحقوا أضرارا بعدد منها.