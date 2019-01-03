مطار واشنطن.. دخلته لاجئة وعادت عضوة كونغرس

وطن- وكالات: قبل 23 عاماً وصلت إلهان عمر وعائلتها إلى مطار قريب من العاصمة الأميركية واشنطن كمهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة قدموا من مخيم لاجئين في كينيا، واليوم عادت إلهان إلى المطار ذاته لتلتحق بزملائها في مجلس النواب لتؤدي القسم إيذانا بتسلمها مهامها الجديدة في الكونغرس.

وكتب نور محمد والد النائبة الديمقراطية عن الدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، "لقد سمعت بعهد أميركا، الرفاهية للجميع والأمل بمستقبل جديد. لكن ما كان لي أن أحلم أبدا أنني بعد 23 عاما سأعود وإلى جانبي ابنتي إلى المطار ذاته الذي دخلت عبره الولايات المتحدة، قبل يوم من أدائها اليمين كأول أميركية من أصل صومالي تنتخب في الكونغرس".

وأضاف الوالد في رسالة نشرتها عمر على حسابها الرسمي في فيسبوك الأربعاء "تستطيعون، بكل تأكيد، أن تتخيلوا مدى تأثير هذه اللحظة ولماذا أنا فخور بها بشكل لا يصدق".

وتابع الأب أن "الفرصة التي حظيت بها إلهان لخدمة ديمقراطية بلدنا تشكل شرفا لأسرتنا"، وقال "كنت أتمنى لو كان جدها حاضرا لكي يشهد على هذه اللحظة التاريخية. سيكون معنا بروحه عندما تضع إلهان يدها على مصحفه خلال مراسم القسم".

وقضت عمر طفولتها في مخيم لاجئين في كينيا، وهاجرت إلى الولايات المتحدة في سن الـ12. ودخلت الميدان السياسي وفازت بمقعد في مجلس نواب الولاية قبل أن تصل إلى مجلس نواب البلاد بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وكانت عمر قد فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للدائرة الخامسة في مينيسوتا لتحل محل النائب الديمقراطي المسلم كيث إليسون الذي قرر الترشح لمنصب المدعي العام، تاركا منصبه بعد ست ولايات.

وكأول لاجئة يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس، تحمل إلهان معها "منظورا فريدا وطاقة جديدة إلى العاصمة واشنطن"، كما ذكرت في تصريحات سابقة.

وتدعم عمر برنامج التأمين الصحي ميديكير ومجانية التعليم في الجامعات العامة.

"سوا"