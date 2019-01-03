تخلصوا من الصداع النصفي.. بـ8 وصفات طبيعية

وطن: باتت الشكوى من الصداع النصفي، والذي يصيب شقاً من الرأس بألم شديد، تتردد على ألسنة كثير من الناس في وقتنا الحاضر.

وبما أن الأطباء لم يكتشفوا بعد السبب الرئيسي للإصابة بهذا النوع من الصداع المزعج، يلجأ الناس لتناول المسكنات للتخلص من الألم الشديد الذي يسببه في أحد شقي الرأس والأعراض المصاحبة له كالدوار والغثيان والحساسية الشديدة للضوء.

ونظراً لأن المسكنات لها أعراض جانبية قد تضر بالصحة، لذا ينصح بالعلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من الصداع النصفي.

وإليكم فيما يلي 8 وصفات طبيعية للتخلص من هذا النوع المزعج من الصداع، حسب ما جاء في موقع "ناتشورال نيوز" المعني بالصحة وهي كالاتي:

1- الكاموميل أو البابونغ

يحتوي شاي البابونغ المهدئ على فوائد مضادة للتشنج ومضادة للالتهابات، الأمر الذي يجعله يخفف من التهاب الأوعيه الدموية الموجودة في منطقة الرأس، وبالتالي يقلل الصداع، وينصح بشرب شاي البابونغ من 3 إلى 4 مرات يوميا لمنع أو تخفيف أعراض الصداع النصفي.

2- الحصول على قسط كافٍ من النوم

يعد النوم الجيد من 7 إلى 8 ساعات ليلاً خير سبيل لتفادي الإصابة بالصداع النصفي.

3- الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج الصداع النصفي التقليدي، فهو يعمل على تقليل إفراز هرمون البروستاغلاندين والذي يحفز التهاب الأوعية الدموية بمنطقة الرأس، مما يساهم في التخلص من الصداع النصفي، لذا ينصح بتناوله عدة مرات يوميا.

4- الماغنيسيوم

يساعد الماغنيسيوم في منع الإصابة بالصداع النصفي، ويتوافر في الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والمكسرات والحبوب الكاملة.

5- النعنع

يحتوي النعنع على خصائص قوية مضادة للالتهاب، فضلاً عن مادة المنثول التي تعالج ألم الرأس، لذا ينصح بتناول مشروب النعناع مع العسل يومياً لتفادي الصداع النصفي أو تدليك الرأس بقطرة من زيت النعناع للتخلص فورا وبشكل مؤقت منه.

6- فيتامين B12

تشير الدراسات إلى أن فيتامين B12 قد يساعد على منع الصداع النصفي. ويوجد هذا الفيتامين في الأجبان والدجاج والأسماك والحليب.

7- اليوغا

تساعد ممارسة تمارين اليوغا بانتظام على تقليل عدد نوبات الصداع النصفي التي تعاني منها حيث تساعد على الاسترخاء.

8- التخلص من محفزات الصداع النصفي

تختلف محفزات الصداع النصفي من شخص لآخر فالبعض تصيبه هذه النوبات من الصداع بسبب الروائح النفاذة، أو أشعة الشمس أو بعض الأطعمة، لذا عليك أن تعرف ما يؤذيك وتتجنبه لتفادي الصداع النصفي.