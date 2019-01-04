الاحتلال يقتحم قرى وبلدات بجنين وينصب حاجزا عسكريا

جنين - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى وبلدات في محافظة جنين وأعاقت حركة المواطنين غرب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، رمانة، الطيبة، تعنك، عانين، زبوبا) وسيرت آلياتها في أزقة وشوارع هذه القرى والبلدات ما أدى الى اندلاع بعض المواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبغ عن اعتقالات أو إصابات .

وأضافت المصادر ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من بلدة يعبد، أطلق جنود الاحتلال خلالها القنابل المسيلة للدموع تجاه الشبان والمنازل كما نصبوا حاجزا عسكريا في الحي.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب دوار بلدة اليامون، وشرع جنود الحاجز بإيقاف مركبات المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم على شارع جنين-حيفا واستجوبوهم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.