الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ألسرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية وشديدة البرودة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئياً وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة ألسرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد أن تتأثر البلاد يوم الأحد المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة مثيرة للغبار والبحر مائجا.

الاثنين: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

تحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الاحد، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.