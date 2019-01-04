مداهمات لجيش الاحتلال في الضفة

وطن: شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين وأعاقت حركة المواطنين غرب المحافظة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات (يعبد، رمانة، الطيبة، تعنك، عانين، زبوبا) وسيرت آلياتها في أزقة وشوارع هذه القرى والبلدات ما أدى الى اندلاع بعض المواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من بلدة يعبد، أطلق جنود الاحتلال خلالها القنابل المسيلة للدموع تجاه الشبان والمنازل كما نصبوا حاجزًا عسكريًا في الحي.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا قرب دوار بلدة اليامون، وشرع جنود الحاجز بإيقاف مركبات المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم على شارع جنين-حيفا واستجوبوهم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.