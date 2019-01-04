الشرطة: اعتقال 3 من أخطر تجار المخدرات في نابلس

نابلس- وطن: أعلنت الشرطة صباح اليوم الجمعة، عن اعتقالها فجراً 3 تجار ومروجي المخدرات وبحوزتهم 1042 غرام من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن و60 حبة يشتبه أنها حبوب اكستازي المخدرة في إحدى قرى جنوب نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه "وبعد متابعة حثيثة لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة نابلس لمشتبه بهم بحيازة وتجارة مواد مخدرة توجهت قوات من الشرطة وبإسناد من قوات الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزل أحد المشتبه بهم في إحدى بلدات جنوب نابلس بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة".

وأوضح أنه خلال عملية التفتيش تمكنت من ضبط 1042 غرام من مادة يشتبه أن تكون القنب الهندي المهجن و60 حبة يشتبه أنها من نوع أكستازي المخدرة وتم إلقاء القبض على 3 اشخاص تواجدوا داخل المنزل.

وأكد ارزيقات أنه تم التحرز على المضبوطات وتوقيف المشتبه بهم لحين احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وبين أن الأشخاص الثلاثة من أخطر تجار ومروجي المخدرات ومن أصحاب السوابق وحاولوا في الآونة الأخيرة نقل نشاطهم إلى قرى وبلدات محافظة نابلس في محاولة للابتعاد عن أنظار ومراقبة الأجهزة الأمنية.