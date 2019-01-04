تنسيقي النقابات المهنية لـوطن: رفضنا طلب الحكومة وقف خطواتنا التصعيدية ضد الضمان

رام الله- وطن: أكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة خلال حديثه مع وطن على التزام المجلس بالخطوات التصعيدية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وأوضح أن خطواتهم المتمثلة بتعليق الدوام لمدة ساعة في العاشر من كانون الثاني الجاري، والاضراب الشامل في الخامس عشر من ذات الشهر، ما زالت قائمة.

وأشار عابدة الى أن هذه الخطوات جاءت بسبب ادارة ظهر الحكومة لمطالب النقابات المهنية بتعديل بنود القانون.

وأكد لـوطن أن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمتابعة قانون الضمان، طالبتهم خلال جلسة أمس، بوقف خطواتهم التصعيدية، إلا أنهم رفضوا وقفها، وأكدوا على استمراريتها حتى الالتفات الى مطالبهم وتحقيقها.

وفي ختام حديثه، قال عابدة إن النقابات المهنية جميعها شاركت أمس في الجلسة التي عقدت في مقر نقتبة المهندسين، في البيرة.