الأحد.. أول كسوف للشمس لهذا العام العالم

وطن- وكالات: يشهد العالم الأسبوع المقبل، ظاهرة شمسية يهتم العلماء برصدها وتجذب هواة الفلك، هي الكسوف الشمسي الأول هذا العام، المتوقع حدوثه يوم الأحد القادم.

وذكر الخبير بدار التقويم القطري بشير مرزوق أن الكسوف الشمسي سيكون جزئياً؛ وسيحجب القمر 71.5% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، علماً أن شرط حدوث الكسوفات الشمسيّة هو أن يكون مركز كلٍّ من الأجرام السماوية الثلاثة "الشمس والأرض والقمر" على خط استقامة واحد ويكون القمر في المنتصف.

وسيرى الكسوف الجزئي في كلٍّ من: سكان شمال شرق آسيا واليابان، والمحيط الهادي، وروسيا، ومنغوليا، وكوريا الشمالية، وأجزاء من الولايات المتحدة، ولن يظهر في المنطقة العربية لأنه سيحدث فجراَ.

وسيبلغ أول كسوف هذا العام ذروته عند الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين صباحاً، مستغرقاً مدة زمنية قدرها أربع ساعات وستٍ وخمس عشرة دقيقة في جميع مراحله.

يذكر أن: هذا العام سيشهد العديد من الظواهر الفلكية الهامة؛ حيث ستحدث ثلاث كسوفات شمسية، وخسوفان قمريان، إضافة إلى العبور النادر لكوكب عطارد من أمام قرص الشمس في شهر نوفمبر من العام الجاري.