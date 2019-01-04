الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي عبد الرحمن أبو جمل عصر اليوم

القدس- وطن: قررت مخابرات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد عبد الرحمن أبو جمل من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، عصر اليوم.

وأوضحت المصادر المحلية ان سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان الشهيد عبد الرحمن أبو جمل إلى عائلته، الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة، على حاجز "الشياح" المقام على أراضي البلدة.

وأضافت أن مراسم التشييع والدفن ستتم في منطقة "الحرذان" في بلدة السواحرة الشرقية.

يذكر أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد أبو جمل مدة 45 يوماً، عقب زعمه بأنه قد نفذ "عملية طعن" قرب مركز شرطة "عوز" في بلدة جبل المكبر، وأطلق الجنود النار عليه وأصيب بجروح بليغة في العشرين من تشرين الثاني من العام المنصرم.